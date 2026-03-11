Ferromobiles : des minibus hybrides les lignes ferroviaires abandonnées

En France, près de 5 700 kilomètres de petites lignes ferroviaires sont aujourd’hui laissés à l’abandon. Un projet veut les reconquérir : Ferromobiles.

Ces lignes, souvent situées dans des zones rurales, représentent un potentiel considérable pour renforcer la mobilité locale, réduire la dépendance à la voiture et soutenir le développement durable. C’est dans ce contexte qu’une start-up française, SICEF, spécialisée en ingénierie, a imaginé une solution innovante.

Plutôt que de reconstruire des trains classiques sur ces voies oubliées, la société propose de faire circuler des minibus hybrides adaptés aux rails, baptisés Ferromobile. Ces véhicules sont conçus pour renforcer les liaisons vertes dans des territoires où les déplacements dépendent encore largement de la voiture individuelle.

Concrètement, les Ferromobiles sont dérivées du Peugeot e-Traveller, mais équipés d’un dispositif unique qui leur permet de passer en douceur de la route aux rails. Chaque véhicule peut transporter jusqu’à huit passagers, offrant ainsi une alternative pratique et flexible pour les habitants des zones rurales. Sur les rails, ils circuleront en mode automatique, tandis qu’un conducteur reprendra la main dès qu’ils devront emprunter une route classique, assurant à la fois sécurité et fluidité du trajet.

Actuellement, le projet est en phase de test en Auvergne, région qui connait une forte dépendance à la voiture individuelle, ce qui en fait un terrain idéal pour expérimenter ce nouveau mode de transport. L’objectif est de démontrer que ces véhicules hybrides peuvent redonner vie à des lignes sous-utilisées, tout en offrant une alternative écologique et économique aux habitants.

Si le projet réussit, les Ferromobiles pourraient constituer un modèle duplicable dans d’autres régions françaises et même à l’international. Ils promettent de relier des villages et petites villes autrement isolés, tout en limitant les émissions de CO₂ et en valorisant des infrastructures ferroviaires existantes.