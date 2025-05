Festival de Loire 2025 : une édition ambitieuse

Cette édition 2025 promet de nombreuses nouveautés et un événement d’envergure. Plus de 200 bateaux et 700 mariniers, dont une participation importante de bateaux traditionnels français ou européens. Cette année, et les grands lacs alpins seront les invités de cette édition. Le festival cherchera également cette année à sensibiliser à la biodiversité et aux risques d’inondation.

Le plus grand rassemblement de la marine fluviale rendra une fois de plus hommage à la navigation marchande d’autrefois. Des animations sur les quais pour mettre en avant les artisans de la marine de Loire et des démonstrations de chargement et déchargements de bateaux seront mis en place. Des maquettes de bateau à vapeur vont être installées sur les quais de Loire. Le festival mettra également en avant les artisans locaux et l’histoire du port d’Orléans, avec des démonstrations et des animations thématiques.

Animations et programmation diversifiées

Et puis bien sûr, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Un village des découvertes proposera des activités scientifiques et ludiques pour les enfants, avec la participation du MOBE d’Orléans. Y sera notamment installé un atelier Lego et peinture pour les plus petits.

Une programmation artistique riche et variée est prévue, incluant des concerts (de cor des alpes, du groupe Au P’tit Bonheur …) des spectacles vivants et des animations pour tous les âges. Sans oublier, les temps forts, avec une parade nocturne le vendredi soir, et un spectacle pyro-symphonique le samedi soir.

Accessibilité et engagement environnemental

La question de la préservation de la biodiversité et de l’environnement est au cœur du festival, avec des animations et des discussions dédiées. Le maire d’Orléans, Serge Grouard, rappelle d’ailleurs que le choix des dates du festival tient compte des enjeux de préservation de la biodiversité et de la nidification et reproduction des espèces situées près de la Loire.

Le festival, s’élevant à coût de plus de 2 millions d’€, s’engage par ailleurs à garantir l’accessibilité pour les personnes en situation d’handicap, avec des mesures spécifiques, comme la mise en place gratuite de fauteuils roulants et de gilets vibrants, ou encore la traduction de spectacles et de concerts en langue des signes.

Une vente de petits bateaux en bois et en carton aura lieu le 28 et l’argent récolté sera donner à des associations aidant les enfants et les personnes en situation d’handicap.

Le Festival de Loire 2025 aura lieu du 24 au 28 septembre 2025. 500 000 visiteurs sont attendus.