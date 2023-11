Festivités de Noël 2023 à Angers : le programme de Soleils d’Hiver

A l’approche des fêtes de fin d’année, Soleils d’Hiver s’installe une nouvelle fois à Angers, du 29 novembre au 7 janvier. Un marché de Noël se tient du 29 novembre au 30 décembre, de 11h à 20h, place du Ralliement, rue Lenepveu et place du Pilori. Il réunit une centaine d’exposants : produits régionaux, artisanat, gastronomie, décoration, bijoux. Des nocturnes sont prévues chaque week-end jusqu’à Noël, le vendredi jusqu’à 21h et le samedi jusqu’à 22h. Le 24 décembre, le marché sera ouvert jusqu’à 17h30, et le lendemain, il n’ouvrira qu’à 15h.

Un marché aux sapins est proposé place Leclerc et boulevard Bessonneau chaque samedi de 8h à 18h et chaque dimanche de 9h à 17h30, du 24 novembre au 17 décembre. Une vente solidaire aura également lieu place Sainte-Croix, du mardi au samedi de 10h à 19h, du 1er au 30 décembre. Une partie des bénéfices sera reversée au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Manèges

Parmi les autres lieux incontournables : le village de Santa Claus, qui réunit au Jardin du Mail manèges, boissons chaudes et sucreries, et produits artisanaux. Il est ouvert tous les jours du 29 novembre au 7 janvier de 11h à 20h, avec là aussi des nocturnes chaque vendredi et samedi et des horaires réduits les jours de fête. Une grande roue, des chaises volantes et un sapin magique seront accessibles du 4 décembre au 7 janvier de 11h à 20h. Place Lorraine, une chenille sur rails sera également installée à partir du 4 décembre, tandis que le carrousel de la place du Ralliement sera ouvert dès le 29 novembre.

Le Père Noël arrivera le 2 décembre à 15h30 au Jardin du Mail. Il attendra ensuite petits et grands dans son chalet place Sainte-Croix les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h entre le 3 et le 24 décembre (sauf 24 décembre, où il sera présent de 13h à 17h).

Du 2 au 29 décembre, place Maurice-Sailland – Salons Curnonsky, des ateliers créatifs des lutins du Père Noël et une ludothèque permettront aux enfants de s’amuser. Des créneaux d’une heure et demie, avec un nombre de places limitées, sont proposés en période scolaire chaque mercredi à 14h, 15h45 et 17h30 et chaque samedi et dimanche à 10h30, 14h, 15h45 et 17h30. En vacances scolaires, rendez-vous tous les jours à 14h, 15h45 et 17h30 (sauf 24 décembre, un seul créneau à 14h, et 25 décembre, pas de créneau).

A noter que les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 26 novembre, 10, 17 et 24 décembre.