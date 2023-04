Fête de la librairie indépendante au Mans : « L’importance du lien humain »

Avis aux dévoreurs de livres, on fête les librairies indépendantes ce samedi 15 avril. C’est déjà la 25e édition de l’événement en France, et à cette occasion, on se penche sur la librairie généraliste Doucet, basée dans le centre-ville du Mans et créée en 1934. « C’est une très vieille dame que l’on a reprise en 2005 avec mon mari. Elle fait 1200 mètres carrés, et nous sommes 25 salariés », présente la directrice, Marie-Adélaïde Dumont.

"Important de marquer le coup"

Elle et son équipe participent tous les ans, mais suite au Covid et aux périodes de confinement, c’était en 2023 « important de marquer le coup », assure la directrice. Lors de ces festivités, deux animations seront proposées. La première est à destination des jeunes lecteurs, « il y aura des lectures en anglais, qu’ils s’agissent de comptines, de contes, de chansons ou de livres, et ça a un succès incroyable. On fait cette activité avec un professeur de la FAC du Mans que ça intéresse énormément », précise Marie-Adélaïde Dumont. La seconde animation est une rencontre avec l’auteur de polars Niko Tackian, auteur du récent Les Lisières.

Actuellement, on peut affirmer que les librairies ont le vent en poupe, puisque 142 établissements ont ouvert l’an passé en France. « Un niveau record », d’après le Centre National du Livre. Marie-Adélaïde Dumont le confirme et essaye d’expliquer ce succès : « il y a peut-être eu une prise de conscience sur le fait qu’une librairie peut être juste à côté de chez nous. C’est un lieu de convivialité, d’échange, et c’est très important. Ces périodes de confinement que nous avons connues ont remis en avant l’importance du lien humain et de la proximité. »

Enfin, les clients recevront une rose s’ils achètent un livre au sein de l’établissement manceau. « C’est important de clamer haut et fort que nous sommes des libraires indépendants, et c’est amusant d’avoir une journée où l’on peut le redire à nos clients, souvent sensibles à cette indépendance, nos choix, nos présentations, nos mises en avant. Ces roses sont une façon de les remercier par un clin d’œil rigolo », conclut la directrice.