Fêtes 2023 : Amazon recrute en Centre-Val de Loire et en Bourgogne

Comme chaque année à quelques semaines des fêtes de Noël, plusieurs centaines de postes sont à pourvoir chez le géant américain du e-commerce, Amazon. Au niveau national, l’entreprise recherche environ 6.500 personnes pour renforcer ses effectifs et gérer le pic d’activité.



Dans le détail, 1.300 emplois saisonniers sont à pourvoir en Centre-Val de Loire, région où Amazon est particulièrement présent (2.300 salariés en CDI), avec un centre de distribution (Saran), un centre de tri (Gidy) et une agence de livraison (Ormes), tous les trois dans le département du Loiret. Il s’agit de postes de mise en stock, prélèvement, emballage, expédition et livraison de commandes. Certains pourront donner lieu à des CDI par la suite.

En Bourgogne, Amazon recherche également 350 personnes, pour ses centres de distribution et agences de livraison de Sevrey, Fontaine (Saône-et-Loire) et Longvic (Côte d’Or).

Le détail des offres et les modalités pour postuler sont à retrouver sur www.travailleravecamazon.fr.