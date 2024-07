Flex 5 : l’Antilope VAN idéal pour partir en famille !

Zoom sur l’un des deux modèles d’Antilope VAN : le Flex 5. Zoom sur l’un des deux modèles d’Antilope VAN : le Flex 5.

Vous rêvez de vacances en famille mais pour vous, pas question de rester assis au bord d’une piscine toute la journée. Non, ce dont vous rêvez, c’est une escapade à travers des routes sinueuses et des chemins peu explorés. Cette liberté, elle passe par le choix d’un van aménagé. Sur la concession de Joué-lès-Tours Automobile, au 36 rue Gutenberg, ce vent d’air frais qui souffle sur les escapades familiales s’appelle Antilope VAN.

Et ça tombe bien, l’un des modèles a été spécialement conçu pour les voyages en famille : le Flex 5. Il dispose de 5 places carte grise et 4 places de couchage. Fabriqué sur la base d’un Renault Trafic L1H1, il est entièrement équipé : chauffage, chauffe-eau, panneau solaire, toilettes autonomes, mobilier extérieur… « Partez en voyage sereinement avec le Flex 5, son aménagement a été spécialement conçu et fabriqué pour que vous preniez la route en toute sécurité et avec un maximum de confort », confie Virginie Théot, responsable des achats pour Renault JTA.