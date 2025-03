« Ma meilleure ennemie » : le duo Pomme et Stromae bientôt rejoint par Coldplay !

Son succès a dépassé les frontières de l’Hexagone : une nouvelle version, étendue, de la chanson Ma meilleure ennemie, interprétée par Pomme et Stromae, va sortir dans quelques jours. Mais surprise, les deux artistes seront rejoints par l’un des plus grands groupes internationaux : Coldplay ! Les Britanniques collaborent en effet sur cette version qui sera dévoilée le 4 avril. Il y a une semaine, le 20 mars dernier, un clip vidéo officiel de Ma Meilleure Ennemie avait quant à lui été dévoilé.

Bande-son d'Arcane

Ma meilleure ennemie, single sorti à l’automne dernier, fait partie de la bande-son de la série d’animation américano-française Arcane, qui se déroule dans l’univers du jeu vidéo League of Legends. Succès populaire et critique, diffusée sur Netflix, il s’agit de la série d’animation la plus chère de l’histoire, avec un coût de 250 millions de dollars pour 18 épisodes.