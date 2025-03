"The Alto Knights", "Blanche Neige", à voir au cinéma le 19 mars

C’est le printemps ! Et on en profite à partir de dimanche et jusqu’à mardi ! Pendant 3 jours, du 23 au 25 mars, c’est 5 euros la séance de cinéma, partout en France.

Choisissez le film de votre choix et allez le voir sur grand écran, un vrai bonheur à prix réduit… Le Printemps du cinéma, ça ne se rate pas

Et peut-être en profiterez-vous pour aller voir le thriller policier The Alto Knights.

L’histoire de 2 des plus redoutables figures de la pègre new-yorkaise, Frank Costello et Vito Genovese. Amis d’enfance, leur affrontement pour le contrôle de la ville, sera l’une des raisons de la chute de la mafia américaine.