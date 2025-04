Miley Cyrus dévoile les premiers titres de son prochain album « Something Beautiful » (VIDEO)

Il est très attendu par les fans ! Le nouvel opus de Miley Cyrus, « Something Beautiful » sortira le 30 mai prochain. Un 9e album pour la chanteuse de 32 ans qui sera accompagné d’un film, « une expérience immersive et opératique », peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Lundi 31 mars, un premier extrait, « Prelude », l’introduction de l’album a été dévoilé dans une vidéo. Un second, « Something Beautiful », chanson-titre de l’opus est sorti dans la foulée. Il explore selon l’artiste « sa connexion profonde avec la mode en présentant un design personnalisé original de Casey Cadwallader pour la Maison du Mugler dans le visuel. Cette époque marque une autre évolution artistique audacieuse pour Miley, mélangeant musique et film dans une expérience immersive ».

Enfin, ce jeudi 3 avril, le premier single « End of the World » sortira. Miley Cyrus en a dévoilé un extrait, pour le plus grand plaisir de ses fans !