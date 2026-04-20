Florent Pagny prépare un album avec Al.Hy en invité

Florent Pagny ne compte pas s’arrêter de sitôt. Malgré une récente laryngite qui l’a contraint à annuler plusieurs concerts, le chanteur poursuit sa tournée et prépare déjà la suite. Un nouvel album est en effet en cours, avec une sortie prévue après la fin de son tour de chant.

Ce futur disque, qui succédera à Grandeur nature, s’annonce particulier. L’artiste lui-même évoque un projet « un peu à part », porté par des chansons aux univers variés. Pour ce 23e album, Florent Pagny s’est entouré de plusieurs plumes reconnues comme Benjamin Biolay, Christophe Maé ou encore Marc Lavoine.

Florent Pagny et Al.Hy réunis sur un album

Mais la surprise vient surtout de la participation d’Al.Hy. Révélée dans la première saison de The Voice en 2012, la chanteuse a écrit plusieurs chansons pour Florent Pagny… et pourrait même partager un duo avec lui.

Une collaboration qui ne doit rien au hasard. Les deux artistes entretiennent une relation de confiance depuis plusieurs années. « À chaque fois que je termine un album, je lui envoie », confie Al.Hy, qui reçoit régulièrement les retours du chanteur.

C’est d’ailleurs Florent Pagny qui lui a proposé de participer à ce nouveau projet. La chanteuse lui a alors soumis deux ébauches de titres. Séduit, il lui a demandé de développer les deux compositions, signe de l’intérêt qu’il porte à son travail.

L’un de ces morceaux figurera sur l’album, tandis que l’autre pourrait être conservé par Al.Hy pour un futur projet personnel. Le duo annoncé entre les deux artistes est déjà décrit comme « fantastique », laissant présager un moment fort du disque.

Ce nouvel album s’inscrit dans une période particulièrement active pour Florent Pagny. Après une tournée triomphale, qui doit se prolonger jusqu’en 2027, l’artiste confirme son envie de continuer à créer et à explorer de nouvelles collaborations.

Un projet qui devrait marquer une nouvelle étape dans une carrière déjà riche, tout en mettant en lumière une artiste issue de The Voice.