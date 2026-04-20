Julien Doré : son concert bientôt au cinéma

Julien Doré s’apprête à prolonger le succès de sa tournée… dans les salles obscures. Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs sur plus de 120 dates, l’artiste annonce la diffusion de son concert au cinéma le 2 juillet 2026, partout en France.

Baptisé Le Dernier Pestacle, ce film retrace l’un des shows les plus marquants de sa carrière. Réalisée par Brice VDH et Ybao Benedetti, cette captation promet de restituer l’ambiance unique de ses concerts, entre scénographie travaillée et communion avec le public.

Une manière pour Julien Doré de permettre à ceux qui n’ont pas pu assister à ses performances en live de découvrir ce spectacle sur grand écran, mais aussi de proposer une nouvelle expérience à ses fans les plus fidèles.

Julien Doré au cinéma pour prolonger sa tournée

Avec cette diffusion au cinéma, Julien Doré confirme son sens du détail et son envie de prolonger l’expérience scénique. Le public pourra revivre ses plus grands titres, dont Nous, dans des conditions immersives, pensées pour retranscrire l’énergie du live.

Les billets sont déjà disponibles à la vente, avec un tarif annoncé autour de 19 euros. Un prix qui reste accessible au regard de la popularité de l’artiste et du succès rencontré par sa tournée.

Ce projet intervient alors que Julien Doré s’apprête à tourner une page importante. Après plusieurs dates à Salle Pleyel et quelques festivals estivaux, l’artiste envisage de ralentir le rythme. Il évoque notamment son besoin de « replonger dans le silence » et de prendre du recul.

Une pause qui ne signifie pas forcément un arrêt définitif. Le chanteur préfère laisser la porte ouverte à de futurs projets, sans se précipiter. Une manière pour lui de préserver son équilibre personnel tout en continuant à nourrir sa créativité.

Avec ce concert au cinéma, Julien Doré signe donc une transition en douceur entre la fin d’une tournée triomphale et une période plus introspective.