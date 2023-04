Fundtruck, le concours national pour les startups fait étape en Centre-Val de Loire

Le concours Fundtruck, à destination des startups, fait étape en mai, en Centre-Val de Loire. Les inscriptions sont ouvertes.

Avoir un projet, vouloir se lancer dans l’entreprenariat, et développer sa société… C’est le rêve de beaucoup de personnes, mais tous les entrepreneurs le disent, il faut s’accrocher. Car créer un business en France aujourd’hui n’est pas une mince affaire, et mieux avoir un petit coup de pouce pour mener à bien son projet. C’est l’objectif du concours national Fundtruck, qui traverse les régions pour dénicher les startups les plus prometteuses de France (et même de Belgique). Le Fundtruck entamera son tour de France en Centre-Val de Loire les 9, 10 et 11 mai, dans le cadre des Human Tech Days. Les jeunes entrepreneurs de la région sont donc invités à s’inscrire. « C’est trouvé des financements pour développer son entreprise, lever des fonds, nous explique Georges Viglietti, cofondateur du Fundtruck. L’objectif est d’avoir de la visibilité, de lever des fonds et de discuter avec des investisseurs, mais c’est aussi de l’expérience. C’est assez marrant comme concours. On se retrouve dans un camion, à pitcher son projet dans des conditions vraiment différentes ».

Les candidats seront donc départagés, et le gagnant régional concourra ensuite pour la grande finale nationale. Enfin le grand vainqueur, lui, gagne un prix d’une valeur de 100 000 euros d’affichages médias dans les gares françaises et les métros parisiens. Projet éthique Pour pouvoir candidater, les entrepreneurs devront respecter quelques critères, comme avoir un projet déjà bien établi, et surtout innovant. « L’idée c’est de créer de la valeur, de l’innovation, créer quelque chose de différent de ce qui existe, précise Georges Viglietti. C’est ça le premier critère, et de lever des fonds, avoir besoin d’investisseurs pour développer son projet. Après, il se trouve que ces dernières années (…) on va de plus en plus vers des sociétés qui ont un objectif éthique, impact, qui veulent changer la société ».

