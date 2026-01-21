G-Squad : les causes de la mort d’Andrew Mac Carthy révélées

La vague de nostalgie autour des boys bands français est brutalement assombrie. Andrew Mac Carthy, ancien membre emblématique de G-Squad, est décédé à l’âge de 52 ans. De son vrai nom Olivier Robert, le chanteur a été retrouvé sans vie à son domicile de Drancy (Seine-Saint-Denis), le jeudi 15 janvier. L’annonce de ce décès a provoqué une vive émotion chez les fans du groupe.

Selon les informations relayées par Le Parisien, les premières constatations de la police indiquent qu’Andrew Mac Carthy se serait donné la mort en ingérant une importante quantité de médicaments. Une enquête a été menée afin de confirmer les circonstances exactes du drame.

Andrew Mac Carthy: un parcours marqué par le mal-être

Révélés en 1996, les G-Squad ont connu un succès fulgurant avec des titres devenus cultes comme Raide dingue de toi ou Aucune fille au monde. A l’image d’Alliage ou des 2Be3, le groupe incarnait l’âge d’or des boys bands en France. Pourtant, Andrew Mac Carthy quitte la formation avant même la sortie du deuxième album, en plein sommet de popularité.

Fabrice Nataf, producteur et créateur du groupe, se dit « très triste » et se souvient d’un artiste à part, plus mûr que les autres membres. De son côté, Gérald Jean-Laurent évoque un musicien « électron libre », peu à l’aise avec le concept de groupe : « Il s’est toujours senti à part, avec de grands moments de silence ».

Après son départ des G-Squad, Andrew Mac Carthy n’est jamais parvenu à retrouver le succès. Sa vie a été marquée par des périodes de mal-être et d’addictions, comme l’a rapporté le journaliste Yves Berton. En 2020, il avait pourtant tenté un retour musical discret avec le titre Borderline, abordant frontalement la dépression.

Ce décès rappelle la fragilité de certaines trajectoires artistiques, derrière les paillettes et l’euphorie du succès. Andrew Mac Carthy laisse le souvenir d’un artiste sensible, dont le parcours n’aura jamais cessé d’être tourmenté.