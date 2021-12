Une pièce unique et iconique. En avril dernier, Paul Jones et son équipe d’artisans de la maison Fabergé ont annoncé la conception d’un « Œuf de dragon » inspiré de la série Game Of Thrones. Un projet pharamineux qui leur a demandé huit mois de travail. Et il y a quelques jours, l’objet « sur-mesure », réalisé à la main, a enfin été présenté lors d’un événement privé organisé à Beverly Hills, en Californie, en présence de Michele Clapton (voir vidéos ci-dessous).

La créatrice des costumes de la série phare de HBO a pu évaluer le travail effectué par Fabergé. « C’est formidable de voir certaines textures des robes de Daenerys, les ourlets et les broderies. C’était tellement plaisant de retrouver ce processus [de couture] et de l’appliquer sur l’œuf. Les couleurs sont si belles et si subtiles (…) et la façon donc tout a été mis en place est tout simplement magnifique », a-t-elle déclaré.

Michele Clapton a ensuite assisté à sa mise en vente aux enchères. Le « Dragon Egg » (en bon valyrien) n’a pas fait long feu et s’est vendu à 2,2 millions de dollars, l’équivalent de 1,7 millions d’euros. Selon The Hollywood Reporter, l'acheteur est un richissime citoyen américain qui préfère rester anonyme.

