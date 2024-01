Gastronogeek à Chartres : la pop culture dans nos assiettes

Fils d’un boulanger et petit-fils d’une cuisinière, Thibaud Villanova a baigné dans l’univers de la gastronomie très tôt. Pourtant, il n’avait pas prévu de devenir cuisinier, ou auteur de livres de cuisine. Mais c’est sa passion qui le conduira finalement sur cette voie.

En 2012, la pop culture se démocratise. Être « geek » ne veut plus trop rien dire, et en parallèle, c’est l’avènement des émissions de cuisine à la télévision. Amoureux fou de la pop culture, le Chartrain a donc eu l’idée de conjuguer ces deux univers, et de créer les recettes inspirées des BD, mangas, séries ou films les plus populaires. Il sort son premier livre en 2014. « J’ai tout plaqué, nous raconte-t-il. J’ai passé beaucoup de temps en cuisine, beaucoup de temps dans les livres, à suivre des cours, des Masterclass, aller voir des chefs… ».

Et ça a fini par payer. Aujourd’hui, Gastronogeek c’est une vingtaine de livres, une chaîne YouTube de 307 000 abonnés (à l’heure où on écrit ces lignes), 227 000 sur Instagram, et plus de 86 000 sur Twitch.

Le gâteau au citron de Sensa Stark

Pour établir ses recettes, Gastronogeek se plonge dans l’univers du sujet traité. « On parle de Game of Thrones, j’ai vu la série, j’ai lu les romans, j’ai lu les univers étendus, les biographies de l’auteur… Tout ce qu’on peut lire, je l’ai lu. Tout ce qu’on peut regarder comme documentaire je l’ai regardé. Tout est une inspiration ». Puis il va s’appuyer sur des éléments plus concrets, historiques. « Si on est sur du médiéval fantastique comme Game Of Thrones, je vais essayer de cuire mes plats à l’étouffé, au feu, comme on faisait à l’époque ».

Thibaud Villanova laisse ensuite parler sa créativité et sa technique, pour imaginer la bonne recette. « On sait que Sensa Stark aime les petits gâteaux au citron. On le sait parce qu’on lui fait la remarque plusieurs fois. Elle en parle avec d’autres personnages. Il y a la description du biscuit. On sait qu’il est doré, fondant, moelleux, on sait qu’il y a de la crème et qu’il est au citron. Une fois que j’ai toutes ces infos-là, le plus important pour moi c’est de vulgariser de telle sorte à ce que les gens puissent le refaire ».

Réédition

Gastronogeek a sorti ce mois-ci une réédition de ses premiers livres, « le livre de pâtisserie », « le livre de potions », et « le livre de recettes ». Dedans, il y a des références à Harry Potter, Iron Man, Stargate, Sailor Moon, Dragon Ball, mais aussi Zelda, Doctor Who, ou la Famille Adams…

Les références sont nombreuses, mais il ne les a pas toutes épuisées, assure-t-il. « C’est intarissable, parce qu’il y a des nouvelles références tous les jours (..) Ensuite, il y a énormément de choses que je n’ai pas encore faites. Par exemple, moi je travaille assez peu la pop culture française, parce que je n’ai pas trop grandi avec. Mais c’est parfaitement des choses qu’on pourrait faire ».

L’année 2024 s’annonce riche pour Thibaud Villanova. Il prévoit notamment la sortie d’un véritable grimoire, « la cuisine pour les sorciers », inspiré de l’univers d’Harry Potter.