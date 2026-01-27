Gims : son concert brutalement stoppé au Prix d’Amérique

Mauvaise soirée pour Gims. Alors qu’il enchaîne les succès en ce début d’année avec son duo événement Spa, le chanteur a vécu un moment délicat lors de sa prestation au Prix d’Amérique. Invité à assurer le show d’ouverture de cette grande course hippique à l’Hippodrome de Paris-Vincennes, l’artiste devait interpréter ses plus grands tubes devant près de 37 000 spectateurs.

Installé sur le toit d’un bus, Gims lance pourtant les festivités avec son emblématique Sapés comme jamais. Mais très rapidement, le concert de Gims est perturbé par de multiples coupures de son. Tentant de garder le contact avec le public, l’artiste plaisante d’abord sur la situation, évoquant une panne causée par l’enthousiasme de la foule.

Des problèmes techniques fatals au concert de Gims

Malgré plusieurs tentatives pour relancer le spectacle, les problèmes techniques persistent. Gims essaie même d’interpréter Ciel a cappella, espérant que la régie parvienne à résoudre les soucis. En vain. Après une nouvelle coupure, la décision tombe : le concert de Gims est définitivement interrompu, à peine 20 minutes après son lancement.

Face au public, le chanteur prend alors la parole pour s’excuser. Il remercie ses fans pour leur fidélité et leur patience, évoquant « les aléas du direct », avant de quitter la scène. L’annonce de l’arrêt du concert provoque immédiatement des huées et une vague de frustration dans les tribunes.

Interrogés par Le Parisien, plusieurs spectateurs parlent d’une ambiance tendue. Certains décrivent « un enfer », d’autres évoquent un public « très nerveux » et une grande déception. Selon les premières informations, un onduleur défaillant serait à l’origine de la panne sonore, provoquant échos et coupures audibles.

Pour l’heure, Gims n’a pas réagi publiquement à cet incident sur ses réseaux sociaux.