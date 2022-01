Grève du 27 janvier : manifestations et perturbations dans les transports

La CGT, Cgt-FO, FSU, et Solidaires appellent les salariés du privé et du public à la grève, ce jeudi, et invitent également les retraités et la jeunesse à se mobiliser, pour la défense de l’emploi. A l’ordre du jour : une revalorisation des salaires, des pensions ou allocations, pour faire face notamment à l’augmentation des coûts de l’énergie.

Plusieurs manifestations sont donc à prévoir, notamment en Centre-Val de Loire. Des rassemblements sont programmés à 10h place Jean Jaurès à Gien ou place de la liberté à Tours, 10h30 sur le parvis de la cathédrale d’Orléans et place du Pâtis à Montargis. Des rassemblements sont également programmés à Châteauroux ou Bourges, mais aussi en Loir-et-Cher : à 10 h 30, place de la Paix à Romorantin et place de la Liberté à Vendôme ; à 14 h 30, devant la préfecture à Blois.

En Bourgogne, une manifestation est programmée à 10H devant la préfecture de Nevers, ou à 10h30 devant le conseil régional. Du côté de la Sarthe, le rendez-vous est donné à 13h30 place de la préfecture au Mans.

Perturbations dans les transports et les écoles

A Tours ou encore Auxerre, des fermetures d’écoles et d’accueils périscolaires sont à prévoir. Dans la cité icaunaise, un service minimum sera mis en place dans six écoles et quatre accueils au moins seront fermés. Du côté de Tours, à l’image du 11 janvier dernier, la halte-garderie de Rochepinard, celle des Fontaines, les crèches collectives Grécourt et Heurteloup, et le multi-accueil Tanneurs seront fermés.

Enfin dans les transports en commun, des perturbations sont également annoncées. Le réseau Setram au Mans annonce une baisse de service sur les lignes 1 et 2 du tram. La circulation se fera selon les horaires des vacances scolaires, soit un tram toutes les 9 minutes. À Bourges aussi, des perturbations sont à prévoir. Les horaires sont consultables sur le site du réseau Agglobus.

Du côté des TER aussi, le trafic s’annonce perturbé. Exemple en Centre-Val de Loire, où des trains seront supprimés entre Paris et Tours, ou Paris et Bourges. Le détails est à retrouver sur le site des TER Centre-Val de Loire.