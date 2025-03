Guide Michelin : quels sont les restaurants de la région qui décrochent un Bib Gourmand ?

En Centre-Val de Loire, deux restaurants sont ainsi récompensés en Indre-et-Loire : La Table du Prieuré, au Louroux, et le Fossé Saint Ange, à Richelieu. Deux établissements du Loir-et-Cher sont également distingués : Avarum, à Fougères-sur-Bièvres, et Domus, à Mont-près-Chambord.

Du côté des Pays de la Loire, pas moins de neufs restaurants décrochent un Bib Gourmand. Trois sont situés en Maine-et-Loire : L’Essentiel et La Table By Mi-K’L à Saumur, et La P’tit Patte, à Cholet. En Sarthe, Silex, à Chahaignes, est aussi honoré. En Bourgogne, Le Sarment, à Auxerre, Chablis Wine Not, à Chablis, et Cave, à Dijon, reçoivent également un Bib Gourmand.

Pour découvrir les nouveaux restaurants étoilés, il faut en revanche encore patienter un peu. Rendez-vous le 31 mars prochain à Metz.