Terreur sur la ville ! Un homme a été aperçu déguisé en Pennywise, le clown terrifiant du roman Ça de Stephen King, dans plusieurs villes balnéaires du comté du Kent (au sud-ouest de Londres, entre la Manche et la Tamise), dont les communes de Broadstairs et Ramsgate. Selon plusieurs témoignages recueillis par The Mirror, le personnage terrorise les habitants en frappant aux fenêtres des maisons et des commerces et il effraye les automobilistes en errant au beau milieu de la route. Il n’hésite pas non plus à provoquer et à narguer la police, impuissante et incapable de l’arrêter.

Sur sa page Facebook, le mystérieux clown prénommé Halloween Thanet invite également les locaux à venir le traquer : « Si vous n’avez pas trop peur, je vais me cacher aux alentours de la ville de Ramsgate ce soir, venez me dire bonjour ! ». Il propose même « une promenade effrayante gratuite de 30 minutes » aux plus courageux, capables de le retrouver. Résultat : la population n’ose plus trop sortir la nuit tombée…

« Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie », raconte un internaute pétrifié. « Combien de temps cet homme va nous terroriser, je ne vais pas rester chez moi éternellement ! », s’inquiète une mère de famille. D’autres personnes expriment elles aussi leur angoisse : « Je refuse de sortir de chez moi jusqu’à la fin d’Halloween à cause de cet individu » ou encore « Je déteste les clowns, je déteste cette fête ». À l'inverse, il y a aussi toute une partie de la population qui s'amuse de la présence du clown dans les rues et n'hésite pas à aller à sa rencontre pour des selfies.