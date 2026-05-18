Louane s’est mariée avec Florian Rossi en Provence

Louane a officiellement dit oui à son compagnon Florian Rossi. Après leurs fiançailles annoncées fin 2024, les deux artistes se sont mariés ce samedi 16 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée dans le sud de la France.

Le mariage de Louane et Florian Rossi s’est déroulé dans la commune de Pertuis, dans le département du Vaucluse. Le couple aurait choisi cette ville provençale pour son authenticité et pour son église capable d’accueillir les nombreux invités présents ce week-end.

Selon plusieurs médias locaux, la réception se serait ensuite poursuivie au Château La Coste, un domaine réputé situé en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Louane entourée de nombreuses célébrités

Plus de 200 invités auraient assisté au mariage de Louane et Florian Rossi. Parmi eux figuraient plusieurs artistes proches du couple, aperçus sur place par des fans et des journalistes.

Stromae, M. Pokora, Mika ou encore Soprano faisaient notamment partie des personnalités présentes pour célébrer l’union du couple.

Très discrète sur sa vie privée, Louane partage pourtant sa vie avec Florian Rossi depuis 2018. Le musicien, également connu sous le nom de scène P3GASE, avait rejoint la tournée de la chanteuse avant que leur relation ne se concrétise.

En 2020, les deux artistes sont devenus parents d’une petite fille prénommée Esmée, aujourd’hui âgée de six ans. L’enfant était évidemment présente lors de cette journée très spéciale.

Afin de préserver l’intimité des mariés, un important dispositif de sécurité avait été mis en place dans le centre historique de Pertuis. Certaines rues ont été temporairement fermées à la circulation tandis que des agents de sécurité protégeaient le couple des curieux et des photographes.

Après plusieurs années de relation et une vie de famille déjà bien installée, Louane et Florian Rossi franchissent désormais une nouvelle étape dans leur histoire.