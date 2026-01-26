Hausse du SMIC : qui gagne vraiment ?

Depuis le 1er janvier 2026, le salaire minimum en France a été revalorisé de 1,18 %.

Le Smic mensuel brut atteint désormais 1 823,03 €, soit une augmentation de 21,23 € par mois pour les salariés concernés. Cette revalorisation n’est pas le fruit du hasard : elle est calculée automatiquement en fonction de deux indicateurs majeurs, l’inflation et l’évolution des salaires.

Qu’en est-il de ceux qui étaient juste au-dessus du Smic avant l’augmentation ? Peuvent-ils être rattrapés par le minimum légal et “devenir smicards” malgré eux ?

oui, mais pas exactement comme on pourrait le croire. La loi française stipule clairement qu’aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Concrètement, cela signifie que lorsqu’il augmente, seuls les salaires en dessous du minimum légal sont ajustés. Les rémunérations situées juste au-dessus restent inchangées.

Prenons un exemple concret : avant la hausse, un salarié payé au Smic touchait 1 750 €, tandis qu’un autre, légèrement au-dessus, percevait 1 800 €. Après la revalorisation du 1er janvier, le Smic s’établit à 1 800 €. Le premier salarié voit donc son salaire augmenter pour atteindre ce nouveau minimum. En revanche, le second, déjà au-dessus, conserve ses 1 800 €. Le résultat est clair : deux salariés, deux situations différentes… mais un seul véritable gagnant de cette hausse.

Cet effet invisible souligne une réalité peu commentée : la revalorisation du Smic peut “resserrer” la grille des salaires. Elle améliore le pouvoir d’achat des plus bas revenus, mais peut aussi réduire les écarts avec ceux qui étaient légèrement mieux rémunérés.

En conclusion, la hausse du Smic est avant tout un outil de justice sociale, visant à protéger les salariés les plus modestes. Mais elle ne transforme pas automatiquement tous ceux qui étaient proches du minimum en bénéficiaires. Elle rebat les cartes du bas de l’échelle salariale et rappelle que, derrière chaque pourcentage de hausse, se cachent des situations très différentes. Une nuance importante pour comprendre qui gagne vraiment et comment le salaire minimum impacte le marché du travail.