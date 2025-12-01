Héléna sort une réédition de son album avec 5 titres inédits !

C’est Noël avant l’heure pour les fans d’Héléna. La jeune chanteuse belge, qui cartonne avec son premier album « Hélé », a annoncé il y a quelques semaines une réédition disponible avant les fêtes. C’est désormais chose faite, et « Hélé 2 » est sorti le 28 novembre dernier en version physique.

Dans cette nouvelle édition, Héléna reste fidèle à son univers, tout en y glissant de nouvelles nuances. Elle dévoile ainsi cinq chansons inédites : « Loin de toi (Jamais) », « Piscine », « Capuche », « Nuage » et « Maman s’inquiète ». Ce dernier titre recèle une surprise bouleversante : la présence touchante de la propre maman d’Héléna, venue prêter sa voix et un peu de son histoire. Comme un clin d’œil intime offert au public.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’artiste propose également une version orchestrale de « Mauvais garçon », transformant son tube en une véritable montée d’émotions.

Succès confirmé

Il y a encore peu de temps, Héléna foulait le sol de la Star Academy. Aujourd’hui, elle traverse la scène musicale avec une assurance nouvelle : son premier album a déjà dépassé les 100 000 exemplaires vendus en octobre, confirmant l’engouement du public pour son univers doux, sensible et vibrant.

Et l’aventure n’est pas près de s’arrêter.

Alors que « Hélé 2 » commence tout juste son voyage, Héléna poursuit sa tournée à travers la France, emportant ses chansons et son énergie lumineuse avec elle. Elle fera notamment escale à l’Arkéa Arena de Floirac le 19 décembre, puis à La Villette à Paris le 8 avril 2026. De belles dates, et sûrement encore de belles surprises à venir…