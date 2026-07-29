Helena surprend ses fans en partageant un remix inédit par AirDrop

Helena sait comment faire plaisir à son public. Invitée des Francofolies de Spa ce dimanche soir, la chanteuse belge a créé la surprise en partageant un cadeau aussi inattendu qu'exclusif avec quelques spectateurs.

Alors que son remix électro de Mauvais garçon fait le buzz depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate de la Star Academy a décidé d'en diffuser une copie… directement depuis son téléphone.

« Vous avez envie de cette version électro ? Je vous fais un AirDrop ! C'est sur mon téléphone », a-t-elle lancé au public. Après plusieurs tentatives, le transfert a finalement fonctionné, permettant à quelques fans chanceux de repartir avec cette version inédite.

Un remix très attendu par les fans

Depuis le début de sa tournée estivale, Helena interprète régulièrement cette nouvelle version de Mauvais garçon sur scène. Plus rythmée et résolument électro, elle suscite un fort engouement sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes réclament sa sortie sur les plateformes de streaming.

Pour l'heure, la chanteuse n'a toutefois fait aucune annonce officielle concernant une éventuelle commercialisation de ce remix.