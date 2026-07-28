Charli XCX passe à la sauce rock dans son nouvel album

De pop star à rock star. Vendredi 24 juillet, Charli XCX a dévoilé son nouvel album Music, Fashion, Film. Un titre éponyme à ses trois principales passions, qui rythment sa vie d’artiste. Pour raconter sa relation envers ce quotidien mouvementé, la chanteuse délivre un album profondément rock aussi bien dans les sonorités que dans la mentalité. Un album mature et cohérent qui consolide une discographie encore trop inégale.

Sans trahir sa base hyperpop qui l’a élevée au rang de superstar en 2024 avec Brat, Charli XCX s’approprie les riffs de guitare, qui ne donnent plus envie de sauter partout, mais de hocher la tête en rythme. Si la majorité des morceaux mériteraient de durer un peu plus de 2 min 30, leur qualité d’exécution devrait permettre de voir émerger deux, trois, voire quatre hits. Avec leurs refrains calibrés et accrocheurs, ils s’enchaînent sans irrégularités, tombant néanmoins dans une forme de répétition lascive à la réécoute.

Portée par ces fameuses guitares, Charli XCX explore sa recherche d’identité dans un milieu professionnel et une société qui prônent la superficialité. Elle en profite pour rendre hommage à ses amis et à ses passions, qui lui permettent d’être qui elle est et même qui elle veut. Des questionnements soutenus par l’idée que tout est éphémère, même l’art.

Pour accompagner son nouvel album, Charli XCX a posté un film qui englobe les 11 titres d’explications, d’anecdotes et de nouveaux visuels. On y découvre que l’album a été enregistré à Paris, les coulisses du clip de Rock Music et les différents protagonistes de l’album. Charli XCX accompagne chaque morceau d’une petite réflexion qui en explique le processus créatif. Une belle manière d’enrichir un projet créatif aussi audacieux que bien ficelé.