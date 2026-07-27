Ryan Gosling nouveau héros de l’univers Marvel

Ryan Gosling s'apprête à faire son entrée dans l'univers Marvel. À l'occasion du Comic-Con de San Diego, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a confirmé que l'acteur canadien incarnerait le prochain Ghost Rider, l'un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel.

Invité surprise de la présentation, Ryan Gosling n'a pas caché son enthousiasme face aux milliers de fans : « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ? C'est un personnage que je voulais incarner depuis très longtemps », a-t-il déclaré sur scène.

Il s'agira du premier rôle de super-héros de la carrière de l'acteur, connu pour ses performances dans Drive, La La Land ou encore Barbie.

Shawn Levy retrouve Ryan Gosling pour ce nouveau projet Marvel

Aux commandes de ce nouveau Ghost Rider, on retrouvera Shawn Levy, réalisateur de Deadpool & Wolverine. Le cinéaste retrouvera Ryan Gosling après leur collaboration sur Star Wars: Starfighter, attendu dans les salles en mai 2027.

Lors de leur apparition commune au Comic-Con, Shawn Levy s'est montré particulièrement enthousiaste : « Ryan est tout simplement génial. Quand il a commencé à parler de Ghost Rider, je me suis dit : "On y va !" Rendez-vous en 2028. »

Ryan Gosling succède ainsi à Nicolas Cage, qui avait incarné Johnny Blaze dans Ghost Rider (2007) puis Ghost Rider 2 : L'Esprit de vengeance (2012).

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais ce nouveau film marque une étape importante dans le développement du Marvel Cinematic Universe, qui continue d'introduire de nouveaux héros après les événements attendus de Avengers: Doomsday et Secret Wars.