Jungeli va rythmer la fin de l’été avec son nouvel EP

Le jeune prodige développe son univers musical. À seulement 17 ans, Jungeli dévoile ce vendredi 24 juillet son nouvel EP, Face ID. Un deuxième projet de seulement 6 titres dans lequel on retrouve l’énergie communicative du chanteur congolais. Entre swahili et français, il raconte la manière dont il gère son nouveau train de vie depuis son succès avec Petit Génie en 2023. Sur des rythmiques afro-dance, Jungeli confirme son style et ne lâche pas sa musicalité addictive pendant 13 minutes. Il invite même l'ancienne candidate de la Star Academy Emma, à partager le titre Juste un peu, déjà sortie en single avant l'EP.