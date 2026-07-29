Mylène Farmer : la date de sortie de son film dévoilée

Mylène Farmer continue d'entretenir le mystère autour de son grand retour. La société de management Hashtag NP a publié une courte vidéo annonçant un rendez-vous fixé au mardi 27 octobre , exclusivement au cinéma et en IMAX .

Aucune autre information n'accompagne cette annonce, si ce n'est la date et le partenariat avec Pathé Live. Un silence qui alimente déjà les spéculations des fans, d'autant que l'événement est programmé trois jours avant la sortie d'Égrégore, le nouvel album de la chanteuse, attendu le 30 octobre.

Pour l'heure, impossible de savoir s'il s'agira d'un film, d'un concert, d'un long clip ou d'un projet inédit mêlant musique et cinéma.

Une nouvelle ère placée sous le signe du 7e art ?

Les indices s'accumulent toutefois depuis plusieurs semaines. Le clip du premier single, C'est à qui le tour, est réalisé par Julia Ducournau, Palme d'or au Festival de Cannes en 2021 pour Titane.

Plus récemment, Gilles Lellouche avait lui-même révélé qu'il devait réaliser un clip pour Mylène Farmer. Quelques semaines auparavant, la chanteuse avait également été aperçue en tournage à la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, sous la direction du réalisateur Thierry Poiraud.

Autant d'éléments qui laissent penser que le cinéma occupera une place centrale dans cette nouvelle période artistique.

Il faudra désormais patienter jusqu'au 27 octobre pour découvrir ce que prépare Mylène Farmer. Une chose est sûre : cette annonce, volontairement énigmatique, confirme une nouvelle fois le goût de l'artiste pour les mises en scène soignées et les campagnes de communication où le mystère fait partie intégrante du spectacle.