Léa (Star Academy) annonce la sortie imminente de son premier single

L'aventure Star Academy touche à sa fin, mais celle de Léa ne fait que commencer. Alors que la tournée de la promotion s'achève avec un ultime concert prévu au Théâtre Antique d'Orange, la jeune chanteuse suisse prépare activement son lancement en solo.

Interrogée par le média Guilty News, l'artiste a donné des nouvelles très attendues de son premier projet musical.

« Mon single sort vraiment bientôt », a-t-elle assuré, de quoi rassurer les nombreux fans qui attendent ses premiers morceaux depuis la fin de l'émission.

« Ça me correspond à 100 % »

Sans dévoiler de date précise, Léa a confirmé que les derniers détails étaient en cours de finalisation.

« Tenez-vous prêts parce que je dis toujours "bientôt", mais là c'est vraiment bientôt. On règle deux ou trois petits trucs, on filme deux ou trois petits trucs, mais franchement, c'est pour bientôt et ça me correspond à 100 %. »

Ces confidences laissent également entendre qu'un clip accompagnera la sortie de ce premier single.

Durant son parcours dans la Star Academy, Léa s'est distinguée par sa puissance vocale et ses performances scéniques. Sa carte blanche sur Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera avait notamment marqué les téléspectateurs et confirmé son goût pour les univers pop spectaculaires.

Si elle garde encore le mystère sur la direction artistique de ce premier morceau, la chanteuse promet un projet en totale adéquation avec sa personnalité. Après Ambre, Bastiaan ou encore Victor, Léa s'apprête ainsi à lancer à son tour sa carrière discographique.