Star Academy : concert sous tension après trois forfaits de dernière minute

Le concert de la Star Academy aux Arènes de Bayonne a été marqué par une vive polémique, dimanche dernier. Trois élèves ont refusé de monter sur scène en raison de leur opposition à la corrida, provoquant huées, prises de parole et réactions en chaîne.

La fin de la tournée de la Star Academy s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu. Ce dimanche 26 juillet, le concert prévu aux Arènes de Bayonne a bien eu lieu, mais sans trois des élèves de la promotion. Quelques minutes avant le début du spectacle, Mélissa, Victor et Sarah ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils renonçaient à se produire. Les trois artistes expliquent avoir appris tardivement que les arènes accueillent régulièrement des corridas et estiment que se produire dans ce lieu serait contraire à leurs convictions. « J'ai fait le choix de ne pas me produire dans un lieu où des animaux sont abattus », a notamment écrit Mélissa. Victor a évoqué son opposition à « toute forme de cruauté envers les animaux », tandis que Sarah reconnaît qu'elle aurait dû davantage se renseigner avant d'accepter cette date.

Huées, prises de position et polémique sur les réseaux sociaux Le concert s'est finalement déroulé avec seulement 6 élèves sur scène. Lors de la vidéo d'introduction, les apparitions de Victor et Mélissa ont été accueillies par des huées d'une partie du public. Présente sur scène, la gagnante Ambre a choisi de maintenir sa participation tout en exprimant son opposition à la corrida. Face aux spectateurs, elle a expliqué partager ce combat pour la cause animale, avant d'assurer qu'elle ne se produirait plus dans une salle liée à cette pratique. Son intervention s'est conclue par un « Fuck la corrida ».