Le démarchage téléphonique bientôt fini !

C’est peut-être la meilleure nouvelle de l’année ! Le démarchage téléphonique, c’est bientôt fini.

Fini les appels commerciaux à répétition pendant le déjeuner ou les sollicitations pour changer de fournisseur d’énergie, d’assurance ou d’abonnement téléphonique. À partir du 11 août 2026, les règles du démarchage téléphonique vont profondément changer en France. Le principe sera inversé : ce ne sera plus au consommateur de demander à ne pas être appelé, mais aux entreprises de démontrer qu’elles ont le droit de contacter un particulier.

Aujourd’hui, le système repose notamment sur Bloctel, une liste d’opposition au démarchage sur laquelle les consommateurs peuvent s’inscrire pour limiter les appels indésirables. Mais cette protection est jugée insuffisante : de nombreux particuliers continuent de recevoir des sollicitations commerciales, notamment de la part d’entreprises qui contournent les règles ou utilisent des fichiers de contacts.

À partir d’août 2026, le démarchage téléphonique commercial sera donc interdit par défaut. Une entreprise ne pourra plus appeler un particulier simplement parce qu’elle dispose de son numéro de téléphone. Elle devra disposer d’une justification légale pour le faire.

Deux principales exceptions sont prévues. Première possibilité : l’entreprise pourra contacter une personne qui est déjà cliente, par exemple pour lui proposer une évolution de son contrat ou un produit en lien avec le service qu’elle utilise déjà. Deuxième possibilité : elle pourra appeler un particulier qui a donné un consentement préalable, clair et explicite. Ce consentement devra être réel : une case pré-cochée ou une formulation ambiguë ne suffira plus.

Autre changement important : les professionnels devront pouvoir prouver qu’ils ont bien obtenu l’accord du consommateur lorsqu’il est nécessaire. En cas de manquement, les contrats conclus après un démarchage irrégulier pourront être remis en cause.

Les règles concernant les horaires d’appel resteront également en vigueur. Les entreprises devront continuer à respecter les créneaux autorisés pour contacter les particuliers. Avec cette réforme, le dispositif Bloctel deviendra inutile et disparaîtra progressivement, puisque la logique sera désormais différente. Le consommateur n’aura plus besoin de signaler qu’il refuse les appels : ce sera à l’entreprise de vérifier qu’elle est autorisée à appeler. Une exception demeurera toutefois pour la prospection concernant les journaux, magazines et périodiques.