Héléna veut faire une pause après sa tournée

Un quotidien à 100 à l’heure : voilà ce que vit la chanteuse Héléna depuis sa participation à la Star Academy en 2024. Depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, la jeune chanteuse belge enchaîne les projets : tournée de la Star Ac, un premier album, Hélé, qui cartonne, avant de le défendre sur scène.

Mais ce quotidien a pour conséquence d’être énergivore. Pour préserver sa voix, l’interprète de Mauvais Garçon a dû annuler des rendez-vous, comme sa participation à la finale de The Voice Belgique, il y a quelques semaines.

Dans une interview accordée au magazine Max, Héléna a confié être fatiguée ces derniers temps. "Il m'arrive d'être fatiguée, oui. De ressentir le besoin de me reposer. Il y a des jours où je me dis : "J'ai juste envie de me poser dans mon canapé et de lire un livre" mais je sais très bien que ça ne durerait pas plus qu'une journée."

Alors l'ex-candidate de la Star Academy a pris une décision : faire une pause après les festivals d'été et la fin de sa tournée. "Je crois que je vais m'effacer pendant un an après la fin de la tournée. Je suis quelqu'un d'organisé, donc il faudra que j'organise mon break." Et le programme est déjà tout trouvé : "J'ai envie d'apprendre à mieux jouer de la guitare, du piano, de faire du sport. J'ai envie de partir loin, d'apprendre l'anglais, de découvrir de nouvelles cultures, de vivre au sein d'une famille qui n'est pas la mienne, comme je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Et puis, je vais adopter un chien. J'ai fait toutes les démarches, je suis sur liste d'attente. Et, je veux prendre le temps de bien l'éduquer."