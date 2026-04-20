Magic System fête ses 30 ans avec une tournée événement jusqu’à Paris

Les Magic System s’apprêtent à célébrer un cap symbolique : leurs 30 ans de carrière. Pour l’occasion, le groupe a annoncé une grande tournée anniversaire qui traversera la France avant de s’achever en beauté à Paris, dans une ambiance qui s’annonce déjà festive et fédératrice.

Des débuts marqués par un tube culte

L’histoire de Magic System débute à Abidjan dans les années 1990. Le groupe se fait connaître du grand public avec le titre Premier Gaou, sorti en 1999. Un morceau inspiré d’une histoire personnelle, qui devient rapidement un phénomène en Afrique puis en Europe. Ce succès fulgurant propulse le groupe sur la scène internationale.

Une signature musicale unique

Au fil des années, Magic System développe une identité forte, mêlant zouglou, pop et sonorités africaines. Des titres comme Bouger Bouger, Chérie Coco ou encore Magic in the Air deviennent des incontournables, portés par une énergie communicative et des refrains fédérateurs.

Leur musique, à la fois festive et accessible, dépasse les frontières et s’impose comme une bande-son incontournable des moments de célébration, des soirées aux événements sportifs.

Une tournée anniversaire très attendue

Pour célébrer ces 30 années de succès, le groupe voit les choses en grand avec une tournée à travers toute la France. Le point d’orgue de cet anniversaire sera un concert exceptionnel à Paris, dans la mythique Accor Arena, prévu en mars 2027.

Ce show promet de revisiter les plus grands hits du groupe, tout en offrant une expérience immersive à leur public, fidèle depuis des décennies.

Un groupe toujours aussi populaire

Avec des millions d’albums vendus et des milliards de streams, Magic System continue de rassembler toutes les générations. Leur longévité s’explique par leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leur ADN : faire danser, partager et rassembler.

Avec cette tournée anniversaire, Magic System ne célèbre pas seulement son passé, mais confirme aussi son statut d’acteur majeur de la scène musicale francophone.