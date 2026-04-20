Sabrina Carpenter crée l’événement à Coachella avec Madonna

C’est l’un des moments les plus marquants de Coachella 2026. En plein concert, Sabrina Carpenter a créé la surprise en faisant monter sur scène une invitée de taille : Madonna.

La “Queen of Pop” est apparue au milieu du set, déclenchant une réaction immédiate du public. Une entrée aussi inattendue que spectaculaire, qui a immédiatement électrisé la foule. Ensemble, les deux artistes ont partagé un moment rare, mêlant énergie, complicité et héritage musical. Une rencontre entre deux générations qui a donné lieu à une performance aussi symbolique que mémorable.

Sur scène, la connexion entre les deux artistes était évidente. Sabrina Carpenter, figure montante de la pop internationale, a su tenir tête à une légende vivante, dans un échange artistique fluide et naturel. De son côté, Madonna a une nouvelle fois prouvé qu’elle reste une performeuse incontournable, capable de marquer chaque apparition.

Mais au-delà de la performance, c’est aussi après le concert que le moment a pris une autre dimension. Sur ses réseaux sociaux, Sabrina Carpenter est revenue sur cette soirée exceptionnelle avec un message très personnel. Elle y confie que ce deuxième week-end de Coachella pourrait bien être le meilleur, avant de s’adresser directement à Madonna avec admiration.

Elle la remercie d’être venue, d’avoir partagé son amour avec le public et d’avoir “honoré la scène avec tout ce qu’elle est”, évoquant à la fois son aura, ses connaissances, notamment en astrologie, et “les plus grandes chansons de tous les temps”. La chanteuse décrit également la soirée comme “tout droit sortie d’un rêve”, racontant avoir passé du temps à rire avec Madonna en coulisses, avant de vivre ce moment unique sur scène.

Sabrina Carpenter conclut en évoquant “un privilège qu’elle n’oubliera jamais”, soulignant l’importance de cette rencontre dans son parcours. Une déclaration qui témoigne de l’impact de Madonna, toujours aussi forte, même auprès de la nouvelle génération.

Entre surprise, émotion et transmission, cette apparition restera comme l’un des temps forts de cette édition 2026 de Coachella. Un moment suspendu, où passé et présent de la pop se sont rencontrés sous les projecteurs.