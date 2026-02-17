Hélène Rollès et John Legend : un duo inattendu pour ouvrir les festivités du Nouvel An chinois
Publié : 17 février 2026 à 10h47 par Elodie Quesnel
Les festivités du Nouvel An chinois ont démarré ce 17 février et pour les 15 prochains jours. Le Gala d'ouverture diffusé sur la télé chinoise a réuni un duo inattendu : Hélène Rollès et John Legend. Et ça devant près de 800 millions de téléspectateurs.
Elle a marqué toute une génération dans les années 90 avec le sitcom Hélène et les garçons, diffusé sur TF1. Hélène Rollès a depuis fait du chemin, jusqu’à se retrouver, ce mardi 17 février, sur le plateau de la chaîne de télévision chinoise CCTV, aux côtés du chanteur américain John Legend, pour interpréter un duo lors du gala d’ouverture du Nouvel An chinois.
Les deux artistes ont chanté le titre Beauty and the Beast devant près de 800 millions de téléspectateurs, lançant ainsi les festivités de cette nouvelle année placée sous le signe du Cheval de feu.
Le duo a repris la version interprétée en 2017 par John Legend et Ariana Grande pour le film La Belle et la Bête, dans lequel figuraient notamment Emma Watson et Dan Stevens.
Hélène Rollès, superstar en Chine
Plus de trente ans après le succès de la série Hélène et les garçons, la chanteuse et comédienne Hélène Rollès continue de bénéficier d’une popularité exceptionnelle en Chine.
Son titre Je m’appelle Hélène y est devenu un véritable classique, régulièrement diffusé dans les médias et repris par plusieurs générations. L’artiste y remplit des salles de concert et participe à de grandes émissions de télévision, témoignant d’un engouement rare pour une chanteuse française.
Elle doit d'ailleurs revenir à l'automne prochain à Pékin et Shangai pour donner pas moins de huit concerts.