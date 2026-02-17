Hélène Rollès et John Legend : un duo inattendu pour ouvrir les festivités du Nouvel An chinois

Elle a marqué toute une génération dans les années 90 avec le sitcom Hélène et les garçons, diffusé sur TF1. Hélène Rollès a depuis fait du chemin, jusqu’à se retrouver, ce mardi 17 février, sur le plateau de la chaîne de télévision chinoise CCTV, aux côtés du chanteur américain John Legend, pour interpréter un duo lors du gala d’ouverture du Nouvel An chinois.

Les deux artistes ont chanté le titre Beauty and the Beast devant près de 800 millions de téléspectateurs, lançant ainsi les festivités de cette nouvelle année placée sous le signe du Cheval de feu.

Le duo a repris la version interprétée en 2017 par John Legend et Ariana Grande pour le film La Belle et la Bête, dans lequel figuraient notamment Emma Watson et Dan Stevens.