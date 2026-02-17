Vianney met la musique de côté pour construire une cabane dans les bois

Vianney a décidé de tout plaquer pour se lancer dans un projet aussi fou qu'inattendu : construire sa propre cabane dans les bois. Depuis fin juin 2025, le chanteur a troqué les projecteurs contre une vie de chantier, travaillant chaque jour de ses propres mains, malgré la pluie et le froid.

Le changement est radical. Méconnaissable avec sa longue barbe, ses longs cheveux et ses habits d'ouvrier, Vianney semble avoir trouvé une paix que la scène ne lui offrait plus. Le 13 février, il a fêté ses 35 ans sur son chantier, affirmant sa fierté de s'être lancé dans cette aventure. Il a également fait une confidence touchante : « Aujourd'hui je parviens à dire que je n'allais pas bien », expliquant ainsi le besoin de cette retraite spirituelle au plus près de la nature.

L'artiste n'a pas disparu pour autant : il partage régulièrement l'avancée de son chantier et ses techniques de construction sur sa chaîne YouTube, permettant à ses fans de le suivre dans cette nouvelle aventure.

Absent des projecteurs depuis quelque temps et sans nouvel album depuis 2023, Vianney affirme vouloir terminer sa cabane pour s'y ressourcer et revenir ensuite avec une créativité débordante. Un pari sur l'avenir qui, à en juger par sa détermination, semble lui être bénéfique.