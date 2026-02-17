Zaho revisite « Caroline » de MC Solaar sur son nouveau single « Comme Caroline »

Vendredi 13 février, Zaho a frappé fort avec une nouvelle collaboration. La chanteuse a choisi de revisiter Caroline, le plus grand tube de MC Solaar, qu'elle a rebaptisée Comme Caroline. Et pour l'occasion, elle a directement convié le rappeur, qui assure notamment les backs de la chanteuse sur ce morceau inédit.

Si l'on reconnaît certaines rythmiques, quelques extraits et des bribes de paroles de la version originale, Zaho s'approprie totalement le titre pour le rendre plus pop et R'n'B. La chanteuse utilise la référence de Caroline pour illustrer une histoire d'amour et de rupture qui lui est propre, donnant une couleur intime à ce clin d'œil. Zaho a même dévoilé les coulisses de la session d’enregistrement du titre sur son compte Instagram.

Hormis quelques collaborations, ce morceau n'est que le deuxième que Zaho dévoile depuis son dernier album sorti en 2023, après le single Amour propre en octobre 2025. Les deux titres devraient faire partie de son nouvel album VERSATILE, prévu pour le 3 avril 2026. Les fans pourront la retrouver sur scène à l'Espace Malraux de Tours le 22 mars prochain, avant une grande date au Zénith de Paris le 14 novembre 2026.