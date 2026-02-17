Louane défend ses fans et recadre un agent de sécurité en plein concert

Moment inattendu lors du passage de Louane au Zénith de Lille. En plein concert, la chanteuse a stoppé sa prestation pour recadrer un agent de sécurité qui demandait à plusieurs spectateurs d’éteindre le flash de leur téléphone.

Actuellement en pleine tournée avec son “Solo Tour”, Louane sillonne les plus grandes salles de France pour célébrer ses dix ans de carrière. Après une année marquée par sa participation à l’Eurovision avec “Maman” et une série de concerts à guichets fermés, chaque date de concert est pensée comme un moment privilégié avec son public.

À Lille, l’émotion était au rendez-vous. Assise au plus près des spectateurs pour une séquence acoustique, Louane s’est lancée dans une reprise guitare-voix de “The A Team” d’Ed Sheeran. Mais rapidement, son attention a été attirée par un agent de sécurité intervenant auprès de fans utilisant le flash de leur téléphone.

Louane interrompt son concert

En plein concert, Louane a alors pris la parole, interrompant sa chanson pour s’adresser directement au membre du staff : « Monsieur ! Pardon… Elle peut mettre son flash si elle veut. Vraiment, je vous jure, il n’y a pas de problème ».

Sous les applaudissements du public, la chanteuse a tenu à préciser qu’elle comprenait le travail de la sécurité, tout en affirmant que ces lumières ne la dérangeaient pas : « Je suis désolée de vous embêter, je sais que vous faites votre travail. Mais ils vont le faire plusieurs fois dans la soirée et il n’y a aucun problème ».

Ce recadrage en plein concert a immédiatement fait réagir la salle. Les fans, visiblement touchés d’être défendus par leur idole, ont salué l’intervention de Louane. Une fois la situation clarifiée, l’artiste a repris sa reprise en lançant un simple : « On recommence ! ».

La séquence, filmée par plusieurs spectateurs, circule depuis massivement sur les réseaux sociaux. Si beaucoup applaudissent l’attitude bienveillante de Louane envers son public, d’autres estiment qu’un recadrage en plein concert pouvait mettre l’agent de sécurité dans une position délicate.

Quoi qu’il en soit, cet épisode illustre une nouvelle fois le lien fort entre Louane et ses fans, au cœur de chacun de ses concerts.