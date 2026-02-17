Un spray sud-coréen capable d’arrêter les hémorragies

Des chercheurs sud coréens viennent de créer un spray capable d'arrêter les hémorragies.

Des chercheurs sud‑coréens viennent de réaliser une avancée majeure dans le domaine de la médecine d’urgence avec la mise au point d’un spray hémostatique capable d’arrêter une hémorragie en à peine une seconde. Cette innovation, développée par une équipe du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), pourrait transformer la prise en charge des blessures graves, notamment dans les services d’urgences ou les ambulances.

Ce nouvel agent hémostatique se présente sous la forme d’une poudre qui, au contact du sang, se transforme en un gel en moins d’une seconde. Cette réaction quasi immédiate permet de former une barrière flexible et étanche qui scelle la plaie et favorise la coagulation plus rapidement que les méthodes traditionnelles.

Des essais en conditions difficiles, notamment dans des simulations de zones de combat, ont montré que ce gel pouvait s’adapter à différentes formes de blessures tout en restant efficace dans des environnements chauds, humides ou exigeants.

La composition de cette poudre repose sur des ingrédients d’origine naturelle : de l’alginate extrait d’algues, de la gomme gellane issue de fermentation bactérienne et du chitosane dérivé de chitin. Ce mélange non seulement accélère la formation du caillot mais possède aussi des propriétés antibactériennes qui réduisent le risque d’infection, un avantage non négligeable dans les situations d’urgence.

L’hémorragie massive est aujourd’hui l’une des principales causes de décès évitables après un traumatisme grave. Les solutions actuelles — comme les compresses ou les bandages compressifs — ne suffisent pas toujours, surtout pour des plaies profondes ou irrégulières où l’on observe une perte de sang importante. Le spray développé en Corée du Sud répond précisément à ce besoin urgent de rapidité et d’efficacité.

Pensé initialement pour des applications militaires — où les hémorragies graves entraînent un grand nombre de décès évitables — ce spray pourrait à terme s’élargir à d’autres contextes. Les designers de ce produit envisagent une utilisation par les secouristes civils, les services d’urgence, voire les particuliers, ce qui pourrait révolutionner les trousses de premiers soins. Une autre force de cette technologie est sa stabilité, avec une durée de conservation annoncée d’environ deux ans à température ambiante, ce qui facilite son stockage et son transport.