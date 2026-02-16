Steven Spielberg booste la cagnotte James Van Der Beek

L’émotion suscitée par la disparition de James Van Der Beek, héros de la série culte Dawson's Creek, ne faiblit pas. Quelques heures après l’annonce de son décès à 48 ans, une cagnotte James Van Der Beek a été mise en ligne afin d’aider sa veuve Kimberly et leurs six enfants à faire face aux lourdes dépenses médicales accumulées durant son combat contre un cancer colorectal.

En seulement deux jours, la cagnotte James Van Der Beek a dépassé les 2,1 millions de dollars. Un élan de solidarité impressionnant, porté par plus de 40 000 donateurs anonymes mais aussi par plusieurs personnalités du monde du cinéma et de la musique.

Parmi elles, un nom a particulièrement marqué les esprits : Steven Spielberg. Le cinéaste et son épouse Kate Capshaw ont versé 25 000 dollars, soit l’un des plus importants dons enregistrés. Un geste hautement symbolique : dans Dawson’s Creek, le personnage de Dawson Leery rêvait de devenir réalisateur et vouait une admiration sans bornes à Steven Spielberg.

Une cagnotte James Van Der Beek portée par les stars

Le don Steven Spielberg a agi comme un catalyseur médiatique. D’autres célébrités ont suivi, à l’image de Zoe Saldana, Jon M. Chu ou encore Guy Oseary. L’objectif affiché de la cagnotte James Van Der Beek est clair : couvrir les frais essentiels, assurer la stabilité financière de la famille et soutenir l’éducation des enfants.

Busy Philipps, partenaire de l’acteur dans Dawson’s Creek, a largement relayé l’initiative sur ses réseaux sociaux, contribuant à amplifier la mobilisation. Les messages publiés sur la page de collecte saluent le courage et la dignité avec lesquels James Van Der Beek a affronté la maladie.

Au-delà de la cagnotte James Van Der Beek, c’est toute une génération qui rend hommage à l’acteur. Dawson’s Creek, diffusée entre 1998 et 2003, a profondément marqué la pop culture mondiale. Sa bande originale, devenue iconique, a même révélé des artistes internationaux – y compris la chanteuse Lara Fabian, présente sur l’un des albums dérivés de la série avec le titre Givin' Up On You.