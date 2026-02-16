Angleterre : prescrire des billets de foot pour lutter contre la dépression

Au Royaume-Uni, un médecin britannique a trouvé une méthode originale pour aider certains de ses patients à surmonter la dépression : leur offrir des billets pour assister à des matchs de football.

Pour Simon Opher, médecin et député travailliste, cette initiative vise à combattre l’isolement social, qu’il considère comme « l’un des plus gros problèmes de notre société ». Le principe est simple : sortir les patients de leur quotidien et les encourager à interagir avec d’autres personnes dans un cadre collectif et festif. Selon Simon Opher, le football offre un véritable sentiment de communauté. « L’un des objectifs est simplement de faire sortir les gens et de les faire socialiser », explique-t-il à l’agence de presse britannique PA. Cette approche n’est pas totalement inédite pour le médecin, qui avait déjà prescrit à ses patients des cours de comédie ou de jardinage pour favoriser le bien-être mental.

Pour ce projet footballistique, Simon Opher peut compter sur le soutien du club Forest Green Rovers, basé à Nailsworth, dans l’ouest de l’Angleterre. Le club a accepté de fournir des billets pour les matchs de la National League, la cinquième division anglaise. L’idée est de permettre aux participants de ressentir des émotions positives et de créer du lien social dans un cadre accessible et convivial.

Si cette initiative peut sembler surprenante, Simon Opher souligne qu’elle ne se substitue pas à un traitement médical traditionnel. Elle s’adresse principalement aux personnes souffrant de dépression légère ou modérée, pour lesquelles l’accompagnement social et les activités collectives peuvent représenter un soutien précieux. « Si vous souffrez d’une dépression sévère, je recommanderai toujours des antidépresseurs. Mais une grande majorité des gens souffrent d’une dépression légère ou modérée. La tendance actuelle est de leur donner des comprimés, car il n’y a pas vraiment de soutien en matière de santé mentale », précise-t-il.