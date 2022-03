Histoire-géo : comment évoquer la guerre en Ukraine avec les élèves ?

Dans les classes de Damien Varenne, co-président de l’association des professeurs d’histoire-géographie en Bourgogne, les premières questions sur la guerre en Ukraine n’ont même pas attendu l’invasion russe. « Les élèves demandaient notamment s’il y allait avoir la guerre », confie l’enseignant. « Personnellement, j’ai répondu que non, comme quoi on peut aussi se tromper ! » L’intérêt pour le conflit est variable selon les classes, mais particulièrement marqué chez les élèves en spécialité histoire-géo/géopolitique/sciences politiques. Parmi les questions les plus posées : « Pourquoi la guerre ? L’Ukraine peut-elle gagner ? Quelles seront les conséquences pour nous en France ? »

Contextualiser et prendre du recul

Se doutant de la curiosité des élèves, Damien Varenne avait préparé un cours spécifique sur le sujet. « On est repartis dans le passé. Je leur expliqué pourquoi c’était d’abord un conflit d’histoire et de mémoire », explique l’enseignant. « Je suis par exemple parti du discours de Vladimir Poutine qui dit quand même que l’Ukraine est une invention de Lénine. Et puis j’ai essayé de leur montrer qu’il y a des enjeux géopolitiques bien plus grands que l’Ukraine, comme avec l'OTAN, et économiques avec le gaz par exemple. » Un travail de contextualisation nécessaire « pour sortir de l’hystérie et reposer les choses calmement », indique Damien Varenne. « On entend pas mal de bêtises dans les médias, notamment chez certains éditorialistes. »

La Guerre froide et le monde après 1991 sont notamment au programme en troisième et en terminale. « Ça aide énormément à comprendre le conflit ukrainien, et à partir du conflit ukrainien, on peut aussi revenir sur ces éléments-là. », explique l’enseignant. « Il y a beaucoup de passerelles possibles entre les cours et l'actualité. Les Ukrainiens vont peut-être mal le prendre mais c’est très intéressant ce conflit. Ça parait beaucoup moins abstrait pour les élèves. » A noter que l’association des professeurs d’histoire-géographie a mis en ligne des ressources pédagogiques pour les enseignants à propos de cette guerre, avec par exemple des comptes twitter à suivre.