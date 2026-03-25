Hoshi revient avec « Bonjour Docteur », un nouveau single sur sa douloureuse rupture

Hoshi dévoile son nouveau single Bonjour docteur, ce vendredi 20 mars. À travers ce morceau, la chanteuse revient sur la terrible désillusion qu’elle a vécue suite à sa rupture avec son ancienne manageuse Gia Martinelli. Fin 2025, elle avait même dénoncé publiquement l’emprise de cette dernière sur ses réseaux sociaux.

Dans son titre Bonjour docteur, elle se questionne sur sa santé mentale, « Est-ce que c'est grave Docteur ? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? J'suis à quel stade du malheur ? ». Une chanson pop-rock où l’artiste se lamente avec sa voix grave atypique.

Pour illustrer ce single, la chanteuse a sorti un clip explicite sur sa chaîne YouTube. Elle y est représentée sur un brancard qui sillonne la ville jusqu’au cabinet du docteur. Sur son chemin, on semble comprendre que rien dans sa vie ne lui redonne le sourire (amis, fans, journalistes,…).

Début décembre, Hoshi avait annoncé une tournée à travers la France en 2027. Elle sera notamment à l’Arkéa arena de Bordeaux le 12 mars 2027 et à l’Accor arena de Paris le 18 novembre 2027.