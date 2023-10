Humex Rhume, Dolirhume, Actifed ou encore RhinAdvil Rhume. On connait tous très bien ces médicaments, surtout en cette fin d’année avec les températures qui chutent et le nez qui coule. Mais attention, ils seraient dangereux pour la santé et il vaudrait mieux les éviter, selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).

L’établissement public parle d’effets secondaires rares, mais graves, comme de l’hypertension, de la tachycardie, des risques oculaires, et pire, des AVC et des infarctus.

Il faut savoir que l’alerte de l’ANSM n’est pas nouvelle, puisque l'on connait les risques depuis déjà quelques années. Il n’y a qu’à regarder ces chiffres : 16 millions de boîtes de médicaments vendues en 2010, contre 3 millions seulement en 2021.

De son côté, l’organisation professionnelle représentant les laboratoires pharmaceutiques juge la communication de l’ANSM prématurée et parle d’un rapport bénéfice / risque favorable.

Il n'y a pour le moment aucune interdiction de consommer ces médicaments sans ordonnance, puisqu’ils sont consommés dans plusieurs pays européens. Justement, l’Union Européenne a prévu de réévaluer ces produits, et la décision est attendue d’ici le début de l’année prochaine.