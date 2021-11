« Iel » entre dans le Robert, un député LREM de l’Indre s’insurge

« Il », « elle »… et « iel » ! Un nouveau pronom vient d’intégrer la version en ligne du dictionnaire Le Robert. Ce dernier est défini de la sorte : « RARE Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L'usage du pronom iel dans la communication inclusive. - REM. ON ÉCRIT AUSSI ielle​​​ , ielles​​​ . »

Dans son courrier, François Jolivet, qui a déposé il y a quelques mois une proposition de loi pour interdire en partie l’écriture inclusive, se dit « stupéfait par cette initiative ». Il explique que la reconnaissance de ce pronom dans un dictionnaire « serait le stigmate de l’entrée dans notre langue de l’écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l’avènement de l’idéologie Woke ("éveillé" en français, terme essentiellement utilisé pour désigner des militants soucieux des questions raciales et d'égalité sociale, NDLR), destructrice des valeurs qui sont les nôtres ». Oubliant sans doute au passage que « Woke » ne figure pas non plus dans le dictionnaire…

Choix militant ou enregistrement de l'usage ?

Le Robert a-t-il eu raison d’intégrer le pronom « iel », essentiellement utilisé dans la communauté LGBT et les sphères militantes de gauche ? Sur Twitter, Laélia Véron, maîtresse de conférence en stylistique et langue françaises à l’université d’Orléans, explique « qu’un dictionnaire enregistre l’usage. Le Robert considère donc que le mot « iel » est en pleine ampleur et va s’imposer. On verra avec l’avenir s’il a raison ou non, si le mot va s’imposer dans divers usages courants ou restera dans des sphères restreintes et militantes. »

La linguiste orléanaise souligne tout de même que la décision est « un choix éditorial, bien entendu. Le Robert essaie de suivre de très près l’usage, et intègre souvent certains mots avant le Larousse, par exemple "autrice". Remarquons cependant que "iel" était dans le Wiktionnaire depuis plusieurs années déjà. Ce choix prouve bien qu’il n’y a pas un dictionnaire, mais des dictionnaires. Le Wiktionnaire avait intégré "iel" depuis longtemps, Le Robert l’intègre à présent, et si le mot s’impose massivement, le Larousse suivra dans quelques années (et l’Académie dans 100-200 ans). »