Il achète une veste 3 dollars en friperie et la revend près de 90 000 dollars

Parfois, les plus grandes affaires se cachent dans les endroits les plus ordinaires.

C’est ce qu’a découvert Quinn Brown, un jeune passionné de vêtements d’occasion, qui a réalisé une trouvaille exceptionnelle dans une simple friperie américaine. Alors qu’il cherchait des pièces intéressantes à revendre, le jeune homme de 19 ans achète une veste pour seulement 3,07 dollars. À première vue, il s’agit simplement d’un ancien vêtement aux couleurs des Los Angeles Lakers, l’une des équipes les plus célèbres de l’histoire de la NBA. Mais un détail attire rapidement son attention : le nom inscrit sur la veste, celui de Wilt Chamberlain.

Le joueur est une véritable légende du basket américain. Considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, il a notamment marqué l’histoire de la NBA dans les années 1960 et 1970. Intrigué, Quinn Brown décide alors d’enquêter pour savoir si cette veste a réellement appartenu au célèbre joueur.

Il compare les images d’époque, observe les détails du vêtement, les coutures, les logos et les caractéristiques de la veste. Après plusieurs vérifications, l’objet est finalement authentifié : il s’agit bien d’une veste d’échauffement portée par Wilt Chamberlain lors des finales NBA de 1972, une période historique où les Lakers remportent le titre de champion.

La pièce attire alors l’attention des spécialistes du marché des objets de collection. La maison d’enchères Sotheby’s se charge de son expertise et de sa mise en vente. Quelques mois seulement après avoir été achetée pour quelques dollars dans une friperie, la veste est finalement adjugée pour 89 600 dollars !

Cette histoire illustre un principe bien connu dans le monde des objets de collection : la valeur d’un objet ne dépend pas seulement de sa matière ou de son état, mais surtout de son histoire. Une veste ordinaire peut devenir un objet exceptionnel si elle est liée à une personnalité célèbre, à un événement historique ou à un moment marquant.