Il construit une maison de 1,8 m² avec un lit, une cuisine et des panneaux solaires
Publié : 30 juillet 2026 à 6h00 par Alicia Méchin
Vivre dans une maison de moins de deux mètres carrés paraît impossible. Et pourtant...
Pourtant, c’est le pari réussi de Levi Kelly, un passionné d’architecture minimaliste qui s’est lancé un défi hors norme : construire l’une des plus petites maisons habitables au monde.
Son projet appartient à la grande famille des Tiny House, ces micro-habitations pensées pour optimiser chaque centimètre carré. Souvent utilisées comme logements alternatifs ou hébergements insolites, elles séduisent de plus en plus de personnes à la recherche d’un mode de vie plus simple, plus mobile et moins coûteux. Mais Levi Kelly a poussé le concept à l’extrême. Il a fabriqué une maison de seulement 1,8 m². Pour y parvenir, il a travaillé pendant environ un mois et a transformé une ancienne remorque en véritable petite habitation mobile.
Le coût du projet reste lui aussi très éloigné de celui d’un logement classique : environ 5 000 dollars, soit un peu plus de 4 000 euros. Une somme rendue possible notamment grâce à la récupération de certains équipements qu’il possédait déjà.
Tout est fonctionnel
À l’intérieur, malgré l’espace extrêmement réduit, Levi Kelly a réussi à installer l’essentiel : un lit, une petite cuisine, des rangements optimisés, ainsi que des toilettes portables. La douche, elle, se trouve à l’extérieur afin de gagner encore quelques précieux centimètres.
La question de l’énergie était également centrale. Des panneaux solaires installés sur le toit permettent de recharger une batterie, capable ensuite d’alimenter la maison pendant la nuit. L’habitation peut aussi être raccordée à une prise électrique classique, notamment sur des terrains de camping. Et contrairement aux idées reçues, elle dispose bien d’un système de chauffage et de climatisation.
Avec cette réalisation, Levi Kelly ne cherche pas seulement à battre un record : il veut montrer qu’un espace minuscule peut devenir fonctionnel lorsqu’il est pensé différemment. Chaque meuble, chaque équipement et chaque centimètre carré répondent à une logique d’optimisation.
Le constructeur espère désormais faire reconnaître officiellement sa création par le Guinness World Records. Une manière de transformer une expérience personnelle en symbole du mouvement des micro-habitations, qui questionne notre rapport traditionnel à l’espace et au logement.