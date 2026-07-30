Il construit une maison de 1,8 m² avec un lit, une cuisine et des panneaux solaires

Pourtant, c’est le pari réussi de Levi Kelly, un passionné d’architecture minimaliste qui s’est lancé un défi hors norme : construire l’une des plus petites maisons habitables au monde.

Son projet appartient à la grande famille des Tiny House, ces micro-habitations pensées pour optimiser chaque centimètre carré. Souvent utilisées comme logements alternatifs ou hébergements insolites, elles séduisent de plus en plus de personnes à la recherche d’un mode de vie plus simple, plus mobile et moins coûteux. Mais Levi Kelly a poussé le concept à l’extrême. Il a fabriqué une maison de seulement 1,8 m². Pour y parvenir, il a travaillé pendant environ un mois et a transformé une ancienne remorque en véritable petite habitation mobile.

Le coût du projet reste lui aussi très éloigné de celui d’un logement classique : environ 5 000 dollars, soit un peu plus de 4 000 euros. Une somme rendue possible notamment grâce à la récupération de certains équipements qu’il possédait déjà.