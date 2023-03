Ils achètent le château d’Asnières dans le Saumurois : « Ça m’a toujours fait rêver ! »

Il était une fois Carole et Yann. Jadis, elle travaillait dans l’immobilier, tandis que lui était ouvrier dans les travaux publics. Et un jour, le couple décida de changer de vie pour acheter le château de ses rêves. C’est chose faite depuis le 1er décembre. Accompagnés de leurs trois enfants, Carole et Yann sont devenus les heureux propriétaires du château d'Asnières, dans le Saumurois, à Cizay-la-Madeleine.

"Il est magnifique, notre château"

La bâtisse est restée abandonnée une dizaine d’années environ, et le couple a des doutes sur son origine. Peut-être « le XIIe, le XIIIe ou le XIVe siècle. Il a été démoli en partie durant les guerres de religions, et reconstruit au XIXe dans un style néogothique. Il est magnifique, notre château », se réjouit Carole.

Le château comprend trois niveaux de 180 mètres carrés chacun, mais aussi une dépendance de près de 300 mètres carrés. Se situant en bordure de forêt, le terrain mesure environ 3000 mètres carrés. L’ensemble a été vendu pour la modique somme de 211.000 euros. Si le site est si peu cher, c’est parce qu’il y a beaucoup de travaux, précise la nouvelle propriétaire, qui les estime à 300.000 euros : « il y a tout à refaire. On n’a pas d’eau, pas d’électricité, pas de chauffage, il y a quand même 13 cheminées, certaines fonctionnent mais ce ne sera pas suffisant. On doit refaire toute la toiture, les fenêtres sont aussi à changer. On fait intervenir un couvreur, un menuisier et un électricien, tout le reste, c’est nous. »

Apparition sur M6

Leur achat a été un vrai coup de cœur, que ce soit pour le château ou la région Pays de la Loire. Et, fan de l’émission « Le Château de mes rêves », Carole a décidé de s’inscrire à celle-ci pour prolonger l’expérience : « on s’est dit, chiche, on s’inscrit, on ne pensait pas être sélectionnés, puis on s’est pris au jeu, on voyait que ça faisait très plaisir à notre entourage de pouvoir nous suivre à travers cette aventure-là. » L’autre motivation, c’est que cela « peut donner la motivation à inspirer d’autres personnes qui pensent que c’est un rêve inaccessible, et que ça les rende aussi heureux que nous. » Le couple devrait encore apparaitre dans des émissions d'ici ces prochaines semaines.

Sur le long terme, le couple aimerait laisser le château ouvert aux touristes, et pourquoi pas y proposer des gites. Mais avant cela, il faut avancer les travaux, car certains passages du site leur font « peur. Il y a des endroits où, très honnêtement, même nous, on a dû mal à aller. Il y a un couloir d’une vingtaine de mètres de long avec dix portes, ça fait peur. Mais on va démolir ce qui ne nous convient pas », se rassure l’ancienne salariée dans l’immobilier.

La famille prévoit d’emménager durant ces prochains mois, une fois qu’elle aura aménagé une petite partie du château, où elle devrait « vivre heureuse, jusqu’à la fin des temps ».