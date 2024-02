Ils battent le record du plus haut fil d'aligot (vidéo)

Il y a parfois des records plus surprenants que les autres. Ce vendredi, à Caen, trois jeunes hommes ont réussi à battre le record du monde de l'aligot étiré le plus haut. Pour ça, trois frères se sont rendus dans une salle d'escalade de la commune normande et ont étiré, à l'aide d'un engin a priori plutôt dédié au BTP, un fil d'aligot jusqu'à... 6m30 de hauteur !

Si les trois jeunes hommes sont fiers de leur exploit, reste à savoir si le record sera bel et bien validé. Car la hauteur enregistrée par les trois frères prend aussi en compte le chaudron dans lequel chauffait ce plat savoyard, à base de tomme, crème fraîche, purée de pomme de terre, beurre et ail... tout un programme.

Un précédent record à 6m20

Il aura tout de même fallu 7 heures de préparation au total pour les trois jeunes hommes afin de batter leur propre record du monde. Oui, car, en 2020, ils étaient déjà les auteurs du précédent record établi à 6m20.

Quant à l'aligot, pas de gaspillage ! Le plat a rempli les estomacs vides des spectateurs venus sur place lors d'une soirée animée par un DJ.