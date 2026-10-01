Immunothérapie : préparer le terrain avant l’hiver

Lorsque les températures commencent à baisser, on commence très rapidement à ressentir les premiers effets indésirables sur notre corps. Nez qui coule, gorge qui gratte et petite toux persistante… Tous ces symptômes que l’on essaye d’éviter en « boostant notre système immunitaire ». Mais bien souvent, on s’y prend trop tard.

C’est ce que nous apprend Julie Ternat, naturopathe formée en micronutrition. « Avant même de parler vitamines, plantes ou compléments, il faut parler de notre première ligne de défense. Parce que notre corps a déjà installé son propre service de sécurité : la peau, le nez, la bouche, les muqueuses, le microbiote… »

Et le « avant », c’est l’état dans lequel on se trouve, dans lequel se trouve notre corps, avant que les microbes arrivent. « Notre sommeil, nos muqueuses, nos éventuelles carences, notre niveau de fatigue, notre récupération… On ne contrôle évidemment pas tous les virus que l’on rencontre. Mais on peut prendre soin de l’organisme qui va les rencontrer », précise Julie.

Les bons réflexes de l’hiver

Alors, pour préparer le terrain et être apte à accueillir l’hiver comme il se doit, notre experte nous donne trois réflexes à avoir. Le premier ? Prendre soin de son nez, ou plutôt de ses muqueuses, en utilisant régulièrement du sérum physiologique ou une solution saline adaptée au nez, pour le nettoyer.

Deuxième réflexe : protéger son sommeil. C’est d’ailleurs peut-être, selon notre naturopathe, le premier « complément immunité » à prendre. Enfin troisième réflexe, vérifier et se supplémenter si besoin. « Oui, plusieurs micronutriments participent au fonctionnement normal de notre système immunitaire. Mais « utile » ne veut pas dire « J’en prends trois fois plus et je deviens invincible. » Certaines supplémentations peuvent être pertinentes selon les personnes, l’alimentation ou une carence identifiée. Mais les grosses doses prises au hasard ne sont pas ma philosophie. En naturopathie aussi, plus n’est pas toujours mieux. »

Le geste de la semaine

Toutes les semaines, nos expertes nous donnent des devoirs, pour mettre en pratique leurs conseils. Julie nous prodigue alors de mettre notre système digestif au repos. « Après le repas du soir, on oublie le grignotage, les petites amandes à 22h avant de dormir ou le chocolat noir pensant que c’est « pas grand-chose ». Une priorite pour ton immunité, c’est de laisser tranquille ton ventre la nuit au moins 12h si possible ».

Alors, prêt à relever le défi ?



