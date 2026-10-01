Star Academy : Mosimann doit choisir entre un concert et son rôle de directeur

Mosimann donne la priorité à la Star Academy. Alors qu’il vient de prendre les commandes de l’émission, le DJ et producteur français annonce l’annulation de sa participation au Festival Insolent de Lorient, où il devait se produire le samedi 24 octobre.

En cause : un problème de calendrier avec ses nouvelles fonctions de directeur. Les organisateurs du festival évoquent des « contraintes de planning » et disent comprendre la situation liée à cette nouvelle opportunité professionnelle.

Mosimann sera finalement remplacé à Lorient par le duo électro français Acid Arab.

Cette annulation intervient alors que le nouveau directeur doit déjà manquer un rendez-vous important de la saison. Il ne pourra pas être présent physiquement lors du deuxième prime, le 17 octobre, en raison d’un projet musical programmé de longue date.

Mosimann doit déjà manquer un prime de la Star Academy

Ce week-end-là, Mosimann se lancera en effet dans un marathon musical de 24 heures, du samedi 17 au dimanche 18 octobre, avec un départ et une arrivée au Zénith de Paris.

La production de la Star Academy assume cette situation, considérant que l’activité artistique de son nouveau directeur fait également partie de son profil. Une participation à distance lors du prime du 17 octobre reste d’ailleurs envisagée.

Mais enchaîner deux samedis consécutifs sans Mosimann aurait été plus compliqué en ce début de saison. Le concert du 24 octobre à Lorient est donc sacrifié afin qu’il puisse reprendre pleinement son rôle dans l’émission.

Ancien vainqueur de la saison 7 de la Star Academy, Mosimann entend justement s’investir fortement auprès de la nouvelle promotion. Il souhaite adopter une posture de « grand frère », en aidant les élèves à développer leur identité artistique plutôt qu’en leur imposant une direction.

Son agenda devrait ensuite devenir plus simple à concilier avec l’émission. Une importante tournée des Zénith et Arenas est prévue au printemps 2027, après la fin de cette nouvelle saison de la Star Academy.